Newcomer und heimische Bands am Nova Rock 2019

Das Nova-Rock hat erfolgreich bei heißem Wetter gestartet und auch im heurigen Jahr stehen nicht nur große Namen auf dem Line-up. Auch Newcomer und heimische Bands sind am Festival vertreten.

Newcomer und heimische Bands am Nova Rock

Valeras am Nova Rock 2019

Viele Leute meinen ja, Gitarrenmusik sei tot. "Vor allem das Radio denkt so", nickte die Sängerin. Ihr Kollege ergänzte mit breitem Lächeln: "Ich möchte nicht eitel klingen, aber unser Auftritt und die Reaktion der Leute hier hat uns einmal mehr bewiesen, dass dem nicht so ist." Vorerst gibt es von Valeras einzelne Songs - etwa auf YouTube oder Spotify. "Wir sind gerade dabei, emsig Lieder zu schreiben und aufzunehmen", erzählte Yagmur. "Wir sprechen bereits von einem Album, aber schauen wir mal, wie wir das realisieren. Auf alle Fälle bringen wir demnächst einen neuen Song heraus."

Folkshilfe auf großer Sommertournee

Wirklich vorbereiten müsse man sich auf so einen Auftritt jedenfalls nicht. "Wir arbeiten zwar derzeit am neuen Album, das im Herbst kommen wird, aber eigentlich sind wir einfach eine Liveband", so Ritt. "Wir spielen zwischen 80 und 100 Mal im Jahr, haben eine super Crew und können mittlerweile so ein Konzert machen. Ein Festival ist natürlich immer ein besonderes Szenario - du hast 40 Minuten Zeit, es gibt keinen Soundcheck, alles muss ganz schnell gehen."

Im Februar war die Folkshilfe in Deutschland unterwegs und bespielte Clubs zwischen Hamburg und München. "Da spulst du schon Tausende Kilometer herunter, was wirklich anstrengend ist", gab Gitarrist Paul Slaviczek zu. "Aber hey, die Belohnung ist riesig! Wer hätte gedacht, dass wir als Band wirklich bis nach Hamburg kommen? Es macht einfach Bock auf mehr und ist der Beweis, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Den werden wir weitergehen und einfach alles geben."

"Potential ist noch lange nicht ausgeschöpft"

Musikalisch ist bei der Band vieles möglich - mit Ziehharmonika, Gitarre, Schlagzeug und Synthesizer wird eine Ästhetik kreiert, die schwer einzuordnen ist und vor allem handgemacht rüberkommt. "Das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft", nickte Ritt. "Wir haben noch so viele Möglichkeiten und eigentlich schon wieder Ideen für das nächste Album. Die Quetschn ist so vielfältig, genauso wie der dreistimmige Gesang. Das hat es verdient, nicht nur von ein paar Protagonisten in ein bestimmtes Eck getrieben zu werden. Aus unserer Sicht sind wir angekommen." Eingebracht hat dieser Ehrgeiz den drei Musikern (komplettiert durch Schlagzeuger Gabriel Fröhlich) nicht zuletzt einen Gig am Donauinselfest kommende Woche. Die Reise der Folkshilfe geht also weiter.