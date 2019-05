Neuwahl: FPÖ warnt vor ÖVP-NEOS-Grünen Koalition

Nachdem von der ÖVP eine "rot-blaue Allianz" geortet wurde, hat die FPÖ nun vor einer Koalition der ÖVP mit NEOS und den Grünen gewarnt.

Nachdem die ÖVP am Mittwoch eine “rot-blaue Allianz” geortet hatte, ritt weniger später die FPÖ aus, um vor einer Koalition der ÖVP mit NEOS und den Grünen zu warnen. “Sebastian Kurz plant bereits seine nächste Koalition – diesmal nicht patriotisch und heimattreu, sondern in eine komplett gegenteilige Richtung”, meinte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker in einer Aussendung.