Neuregelung von Psychotherapie-Ausbildung: Ärztekammer übt Kritik

Die Ärztekammer kritisiert die Neuregelung der Psychotherapie-Ausbildung. Mit der geplanten Novelle werde die Psychotherapie von der psychosomatischen Medizin und der Psychiatrie künstlich abgetrennt, erklärte Präsident Johannes Steinhart bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Dreigliedriges System vorgesehen

Derzeit findet die Psychotherapie-Ausbildung an privaten außeruniversitären Ausbildungseinrichtungen und Privatunis statt und besteht aus einem zweijährigen Propädeutikum und dem - je nach Fachrichtung - drei-bis sechsjährigen Fachspezifikum. Der Entwurf für die Novelle zum Psychotherapiegesetz sieht künftig ein dreigliedriges System vor: An den öffentlichen Unis soll es ab 2026 ein zweijähriges Masterstudium für Psychotherapie geben, bis zu 500 Plätze pro Jahr sind geplant. Derzeit gibt es dort Psychotherapie-Ausbildungen nur fallweise in Form von kostenpflichtigen Uni-Lehrgängen.