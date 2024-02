Neuralink-Patient soll mit Gehirnchip Computermaus steuern können

Das erste Patient, welchem das Start-up-Unternehmen Neuralink, von Tesla-Chef Elon Musk, erfolgreich einen Computerchip in das Hirn implantiert hat, soll nun in der Lage sein, mittels Gedankenkraft eine Computermaus zu steuern.

Neuralink hatte Ende Januar ersten Gehirnchip transplantiert

"Der Patient ist in der Lage, durch bloßes Denken eine Maus über den Bildschirm zu bewegen", so Musk weiter. Neuralink versuche nun, so viele Mausklicks wie möglich von dem Patienten zu erhalten. Neuralink war zunächst nicht für weitere Informationen erreichbar. Das Unternehmen gab bekannt, dass es erstmals im September die Genehmigung zur Rekrutierung von Versuchspersonen erhalten hatte und Ende Januar erfolgreich einen Gehirnchip bei einem Patienten implantiert hatte. Das Implantat wurde in die Hirnregion eingesetzt, die für die Steuerung des Bewegungswillens verantwortlich ist. Das vorrangige Ziel besteht darin, Menschen die Fähigkeit zu geben, einen Computercursor oder eine Tastatur allein durch ihre Gedanken zu kontrollieren.