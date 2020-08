Neunkirchen: 15-Jähriger krachte gegen Linienbus

Zu einem schweren Unfall kam es am Samstag bei Neunkirchen. Ein 15-Jähriger krachte mit seinem Moped in einen Linienbus. Der Jugendliche wurde mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert.

Ein 15-jähriger Lenker ist am Samstag bei Neunkirchen mit seinem Moped auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal gegen einen Linienbus gekracht. Der Jugendliche stürzte und wurde nach Angaben der Polizei mit Verletzungen in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Es handelte sich um den bereits dritten schweren Unfall mit Beteiligung eines Busses in Niederösterreich binnen 24 Stunden.

Weitere Unfälle mit Bussen

Am Freitag war ein 10-jähriges Mädchen in Baden auf einem Schutzweg von einem Autobus angefahren worden. Das Kind war mit einem Tretroller unterwegs gewesen. Und auf der Westautobahn (A1) wurde eine Frau aus dem Bezirk Krems Samstagmittag in der Nähe von Zelking-Matzleinsdorf (Bezirk Melk) vom Bus eines Moldawiers erfasst. Sie war zuvor als Lenkerin in eine Pkw-Kollision verwickelt gewesen und war ausgestiegen, um den Schaden zu begutachten.