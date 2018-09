Neues Wolfsrudel in Niederösterreich gesichtet: WWF trifft Maßnahmen

Erneut wurde im Norden Österreichs ein Wolfsrudel entdeckt. Nun möchte der WWF-Experte Christian Pichler über die Situation und Herangehensweise informieren.

Ein seriöses Wolfsmanagement, Beratung für die Weidetierhalter, ein individueller Herdenschutz und finanzielle Unterstützung seien notwendig, verlangte Christian Pichler. Die Tageszeitung “Kurier” (Dienstag-Ausgabe) veröffentlichte eine Aufnahme aus einer Fotofalle am 26. August kurz vor 7.00 Uhr in Karlstift im Bezirk Gmünd in Niederösterreich. Mindestens vier Welpen sind darauf zu sehen.