Neues SMS-Warnsystem soll 2022 eingeführt werden

Die neue Telekomnovelle ebnet den Weg für ein europaweit einheitliches SMS-Warnsystem für Krisen und Katastrophen. Eigentlich für Mitte 2021 geplant soll es nun 2022 umgesetzt werden.

Die Bundesregierung hat am Mittwoch die lange geplante Novelle zum Telekomgesetz (TKG) im Ministerrat beschlossen. Mit dem Gesetz werden teils EU-Vorgaben umgesetzt, es bringt u.a. ein europaweit einheitliches Warnsystems für Krisen: Warnung werden dann etwa via SMS an die Bevölkerung versandt, beispielsweise bei Umweltkatastrophen. Kommen wird unter anderem auch ein leichterer Zugang zur Notrufnummer 112 für Menschen mit Behinderungen über einen "textbasierten" Notruf.