Neues Referat der Stadt Wien für Staatsbürgerschaft von Kindern

Das neu gegründete Kinderreferat bei der Stadt Wien – Einwanderung und Staatsbürgerschaft – hat die Aufgabe, speziell die Verfahren von Kindern mit bestimmten Merkmalen zu betreuen. Dabei konzentriert es sich auf Kinder und Jugendliche, die einen österreichischen Elternteil haben, Adoptivkinder sowie Minderjährige, die sich in der Obhut der Stadt Wien – Kinder und Jugendhilfe – und mit Wohnsitz in Wien befinden.

„Unser Ziel ist es, die kinder- und jugendfreundlichste Stadt der Welt zu werden, weshalb wir Kinderschutz großschreiben. Das Kinderreferat in der Abteilung Einwanderung und Staatsbürgerschaft wurde ins Leben gerufen, um die Rechte der Kinder zu wahren und ihre Bedürfnisse besonders zu berücksichtigen“, so Wiens Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Neues Kinderreferat der Stadt Wien begleitet Verfahren von Kindern und Jugendlichen

Das Ziel des Kinderreferats besteht darin, die Verfahren zielgerichtet und effizient durchzuführen und in einem Team zusammenzuführen. Die Referent*innen des neuen Teams sind sich einig: „Der Reiz unserer Arbeit liegt in der Komplexität der Rechtsmaterie. Es ist wichtig, keine Fristen zu versäumen, denn das Alter der Kinder beeinflusst die rechtlichen Rahmenbedingungen. Wir freuen uns, dass das Kinderreferat einen wesentlichen Beitrag zur Einbürgerung in Wien leistet.“ Jedes Jahr werden etwa 120 Fälle von Kindern mit spezifischen Bedingungen von unserem Team bearbeitet. Die Anträge werden per E-Mail eingereicht und dann von den Referent*innen aufgeteilt. Diese begleiten die Verfahren individuell bis zum Abschluss.