Neues Polizeiaufnahmeverfahren ab 1. Jänner 2019

Im Jahr 2019 wird sich einiges beim Polizeiaufnahmeverfahren ändern. Die Dauer des Verfahrens sinkt und der 3.000 Meter-Lauf sowie die Schwimmprüfung entfallen. Dadurch sollen nur die "Besten der Besten" aufgenommen werden.

Die Polizei startet mit 1. Jänner ein neues, bundesweit einheitliches Aufnahmeverfahren. Dadurch solle gewährleistet werden, dass die “Besten der Besten” für die Polizeiarbeit gewonnen werden, erklärte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) auf einer Pressekonferenz am Freitag in Wien. Wesentliche Änderungen stellen der Wegfall des 3.000-Meter-Laufs und der Schwimmprüfung im Zuge der Sporttests dar.

Werbekampagne startet für Ausbildungsstellen der Polizei

Der zweite Testtag beginnt mit einer ärztlichen Untersuchung und endet mit einem Eignungsinterview. Die Punkteergebnisse der Bewerber werden im Anschluss an die Auswahlverfahren in eine Rangliste aufgenommen. Die Erstgereihten werden für den nächsten Ausbildungstermin aufgenommen – jährlich jeweils am 1. März, 1. Juni, 1. September und 1. Dezember. Die Punktzahl wird ein Jahr in Evidenz gehalten und könnte für einen späteren Einrückzeitpunkt genügen.