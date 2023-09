Neues Polizei-Trainingszentrum in Eisenstadt

Am Freitag ist in Eisenstadt ein neues Einsatztrainingszentrum (ETZ) der Polizei eröffnet worden.

Karner: Einsatztrainingszentrum Eisenstadt gehört zu den modernsten

"Das Einsatztrainingszentrum Eisenstadt gehört zu den modernsten in Österreich", hielt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) fest. Die Polizei habe sich in den vergangenen Jahrzehnten wie kaum eine andere Organisation entwickelt. Dem werde mit dem neuen ETZ Rechnung getragen. Das Trainingszentrum wurde im Auftrag des Innenministeriums von der ARE Austrian Real Estate GmbH direkt neben der Landespolizeidirektion errichtet. Die Bauzeit betrug rund eineinhalb Jahre. Mit der Eröffnung erfolge nun auch eine "Stärkung der Sicherheitsstrukturen im Burgenland", meinte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).