Neues Orchester lädt in Wien zu Gründungskonzert ein

Am 24. Oktober tritt das neu gegründete Klangkollektiv Wien im Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses auf.

Schuberts “Unvollendete” und ein “bunter Haufen” an jungen Musikern, wie es Orchestermitglied Theresa Aigner formuliert: Das Klangkollektiv Wien präsentiert sich am 24. Oktober mit einem Gründungskonzert im Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses. “Die Wiener Musikszene kann durchaus neue Impulse vertragen”, ist Klangkollektivist Martin Felber überzeugt.

Erstes Konzert des Klangkollektivs Wien

Von den 40 Mitgliedern (mehr als die Hälfte sind Frauen) sind viele bereits in anderen Profi-Formationen engagiert und spielen etwa bei den Niederösterreichischen Tonkünstlern, im Volksopernorchester, im RSO, bei den Wiener Symphonikern oder den Wiener Philharmonikern. Professionell ist auch ihr Internet-Auftritt: In einem auf Youtube abrufbaren Ankündigungsvideo versuchen die jungen Musiker, Dynamik zu vermitteln und ihr Programm zu erläutern: “Warum Schubert? Weil wir uns sehr auf die Musik dieser Stadt beziehen und er wohl der Komponist ist aus der Wiener Klassik, der wirklich ein echter Wiener ist”, erklärt etwa Klarinettist und Orchestergründer Norbert Täubl in dem Video.