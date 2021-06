Neues Modell: Zertifikate für beim Bundesheer erworbene Fähigkeiten

Entsprechend internationaler Normen: Das Bundesheer hat gemeinsam mit der TÜV-Austria-Akademie ein Modell zur Zertifizierung von militärischen Qualifikationen auf den Weg gebracht.

Durch das Pilotprojekt sollen militärisch erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten ins Zivile übersetzt und nach internationalen Normen nutzbar gemacht werden, was die Akzeptanz der Miliztätigkeit in Unternehmen verbessern soll.

Tanner hatte Bundesheer-Projekt schon angekündigt

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hatte das Projekt gemeinsam mit dem Milizbeauftragten Erwin Hameseder bereits im März angekündigt. Am Montag wurden die ersten zwölf Zertifikate an Führungskräfte der Miliz verliehen. Durch die Bestätigung von Qualifikationen, die auch im Interesse des Betriebes sind, könne dem Arbeitgeber beziehungsweise zivilen Betrieben viel Zeit und Geld erspart werden, betonte Hameseder in einer Aussendung am Dienstag. "Mit dieser Initiative wollen wir einen Anreiz für die gegenseitige Anrechnung von militärischen und zivilen Ausbildungen schaffen", sagte Tanner.