Neues Lindemann-Album "F & M" erscheint im November

Mit dem brachialen Rockstück "Steh Auf" gibt Rammstein-Sänger Till Lindemann einen ersten Vorgeschmack auf das im November erscheinende Album "F & M".

Rammstein-Sänger Till Lindemann (56) hat ein zweites Album des deutsch-schwedischen Duo Lindemann angekündigt. Das Album "F & M" werde im November erscheinen, teilte die Agentur Check Your Head am Freitag in Berlin mit.