Neues Grätzel "Eichenstraße 1" entsteht in Wien-Meidling

Sieben Häuser mit Wohnungen, Geschäften und sogar einem Hotel sollen bei der Eichenstraße in Wien-Meidling errichtet werden. Ein neuer Stadtteil um rund 200 Millionen Euro.

Am Beginn der Eichenstraße in Wien-Meidling ist ein neuer Stadtteil geplant. An der Grenzen zwischen 5. und 12. Gemeindebezirk in Wien soll ein neues Grätzel entstehen. Für rund 200 Millionen Euro sollen insgesamt sieben Häuser mit Wohnungen, Geschäften und sogar einem Hotel entstehen.