Neues Gourmet-Takeaway in der Wiener Innenstadt: "Boxwood" mit wechselndem Angebot

In der Wiener Innenstadt hat ein neues Takeaway eröffnet. Spitzengastronom Benjamin Buxbaum will seinen Gästen mit dem "Boxwood Takeaway" eine kulinarische Weltreise ermöglichen. Dazu gibt es ein wöchentlich wechselndes Angebot mit internationalen Speisen.

Das "Boxwood Takeway" in der Grashofgasse 1 bietet jede Woche zwei neue Speisen to go an. Der Start erfolgte mit getrüffeltem Langos. Die Spezialität wird mit Flat Iron Steak, Mozzarella, Jungzwiebeln, Sauerrahm und scharfer Tomatensalsa serviert. Die Speise ist um 12 Euro erhältlich - alternativ dazu gibt es eine vegetarische Variante mit wildem Brokkoli um 9 Euro.