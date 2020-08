Neues Austria-Trainerteam ist fast vollständig

Das neue Austria-Trainerteam rund um Peter Stöger ist fast vollständig. Lediglich die Position des Athletikcoaches ist noch offen.

Das neue Austria-Trainerteam von Peter Stöger ist nahezu komplett. Die früheren Cheftrainer Gerhard Fellner (Ex-Wiener Neustadt) und Jochen Fallmann (früher St. Pölten) unterstützen als Assistenztrainer Stöger in seiner neuen Doppelfunktion als Trainer und Sportlicher Leiter. Das gab der Club am Freitag in einer Aussendung bekannt.