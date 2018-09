Neues Album "Tumult" von Herbert Grönemeyer ab Anfang November erhältlich

Nach vier Jahren bringt Herbert Grönemeyer seine neue Platte "Tumult" auf den Markt. Das Album erscheint am 9. November, im kommenden Frühjahr startet die dazugehörige Tour.

Der deutsche Musiker Herbert Grönemeyer veröffentlicht am 9. November sein neues Album “Tumult”. Mit dem Titel bezieht sich der Künstler einer Aussendung vom Freitag zufolge auf “den Zustand, in dem sich unsere Gesellschaft befindet”. Die fünfzehnte Platte des Sängers ist gleichzeitig das erste neue Material seit dem Vorgänger “Dauernd jetzt”, der 2014 erschienen ist.

Mit “Tumult” geht Grönemeyer im kommenden Frühjahr auch auf Tour: Nach dem Start am 5. März in Kiel führt ihn seine Konzertreise u.a. am 22. März nach Wien sowie am 30. März nach Graz. Ein zweiter Wien-Termin folgt dann am 12. September. Mit im Gepäck wird der Musiker auch die Single “Doppelherz / Iki Gönlüm” haben, die am 12. Oktober veröffentlicht werden soll. Auf dem Song singt Grönemeyer sowohl auf Deutsch als auch auf Türkisch und wird vom Berliner R’n’B-Sänger BRKN unterstützt.