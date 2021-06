Neuerscheinung: Donau, Keller, Omas & Co. in "leiwande Grafiken" verpackt

Wo sieht man in Niederösterreich Kunst? Welche Farbe hat die Donau auf Ansichtskarten und welche in echt? Welche "feinen" Süßigkeiten gibt es bei der Oma? Humorvolle Antworten auf diese Fragen gibt es in "Wo man in Niederösterreich Kunst zeigt - Niederösterreich in leiwanden Grafiken".

Der Holzbaum Verlag hat ein neues Buch herausgebracht: "Wo man in Niederösterreich Kunst zeigt - Niederösterreich in leiwanden Grafiken". Egal ob es um die Donau, Wein, Omas oder Windräder geht, jede Situation wird humorvoll behandelt.

Niederösterreich in leiwanden Grafiken: Viel Grund zum Lachen

"Wo man in Niederösterreich Kunst zeigt - Niederösterreich in leiwanden Grafiken" ist neu im Holzbaum Verlag erschienen. Lacher sind bei diesen Grafiken garantiert. Hier eine Auswahl der im Buch angeführten Diagramme:

Buchtipp:

Titel: "Wo man in Niederösterreich Kunst zeigt"

Herausgeber: Katja und Clemens Ettenauer

Verlag: Holzbaum Verlag 2019

ISBN: 978-3-902980-93-9

Seiten: 56