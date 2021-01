Neuerlich Erdbeben in Admont spürbar

Am Samstag war im obersteirischen Admont im Bezirk Liezen am späten Vormittag neuerlich ein Erdbeben zu spüren.

Leichtes Beben: Laut ZAMG keine Auswirkungen zu erwarten

Der Erdstoß war um 10.58 Uhr im Raum nordwestlich von Admont registriert worden. Es wurde im Bereich des Epizentrums vereinzelt verspürt. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt.

Bei dem Beben am Mittwoch - mit einer Magnitude von 4,7 - hatte es Schäden an Gebäuden und an der Wallfahrtskirche Frauenberg gegeben.