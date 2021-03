Neuer Wiener Taxitarif freut Taxivermittler

Während die Wiener Taxiunternehmen ihren Unmut über den neuen Taxitarif kund getan haben, zeigten sich Vermittler von Taxifahrten wie Free Now und Bolt erfreut.

Taxivermittler erfreut über Fixpreise

"Fixpreise sind ein wichtiger Schritt für Sicherheit, Transparenz und Kundenzufriedenheit und werden seit Jahren von Kunden gewünscht," sagte Free Now Geschäftsführerin Sarah Lamboj laut einer Aussendung vom Freitag. Das eingeführte Preisband ermögliche eine bessere Preisgestaltung. Man fahre "so günstig wie nur möglich", so Lamboj.

Seit Anfang März sehe man bei Bolt einen Anstieg der Nachfrage in Wien. Das Unternehmen sehe aber auch außerhalb der Hauptstadt Potenzial und evaluiere derzeit eine Expansion in weitere Städte des Landes.

Neue Preise bei Taxifahrten in Wien

Bereits seit Anfang März gilt das neue Preisregime bei Taxifahrten in Wien. So sind weiterhin Taxifahrten mit Taxameter möglich, beispielsweise wenn man ein Taxi am Standplatz nimmt oder an der Straße heranwinkt. Hier gelten die üblichen regionalen Tarife pro Zeiteinheit und Strecke. Es kann jedoch auch ein Fahrt ohne Taxameter stattfinden, auf Basis eines vorab vereinbarten Preises. Für solche vorbestellten Fahrten gelten Mindestpreise, jedenfalls mindestens fünf Euro. Zudem gibt es ein Preisband von 20 Prozent nach unten sowie nach oben.