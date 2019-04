Neuer Vorstoß: AK will Ersatz für Feiertage an Sonntagen

In Österreich gibt es grundsätzlich 13 gesetzliche Feiertage. Wenn diese nun auf einen Sonntag fallen, fordert AK-Präsidentin Renate Anderl einen Ersatz.

Aus der Sicht von AK-Präsidentin Renate Anderl gibt es in Österreich heuer nur 11 statt 13 gesetzliche Feiertage. Der Grund: Jeder Feiertag, der auf einen Sonntag fällt, verfällt. Heuer sind das der 6. Jänner und der 8. Dezember, informiert die AK am Freitag in einer Aussendung.