Neuer Trailer zu "Avengers: Endgame" ist da

Der nächste Avengers-Film startet im April in den heimischen Kinos. Um die Spannung ins Unendliche zu treiben, wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht.

Nie wurde über ein Fingerschnipsen mehr spekuliert und diskutiert, nie waren die Folgen verheerender: Die Auflösung des wohl größten Cliffhangers der Kinogeschichte kündigt sich atemberaubend, packend und legendär an.

Was “Avengers: Infinity War” mit überragender Bildgewalt in Gang setzte, steuert nun in “Avengers: Endgame” mit voller Wucht auf ein action- und emotionsgeladenes Spektakel zu. Das epische Finale steht unmittelbar bevor und verlangt den Superhelden alles ab. Den brandneuen Trailer gibt’s hier: