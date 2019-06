Neuer Rekord: Österreicher haben 2018 mehr Verpackungen und Altpapier gesammelt

Die Österreicher haben im Vorjahr erneut einen neuen Rekord aufgestellt. Insgesamt wurden 1,09 Millionen Tonnen mehr Verpackungen und Altpapier gesammelt.

Neues Jahr, neuer Rekord: Die österreichischen Haushalte haben 2018 mit 1,09 Millionen Tonnen wieder mehr Verpackungen und Altpapier gesammelt und einen neuen Höchstwert erzielt. Das ist ein Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Jahr davor. Die Pro-Kopf-Sammelmenge entsprach mit 113,2 kg fast dem Ergebnis des Vorjahres (2017: 113,3 kg). Vor allem beim Plastikmüll gibt es aber große Herausforderungen.

Vom Kunststoff muss nämlich schon bald sehr viel mehr gesammelt werden, um neue EU-Vorgaben zu erreichen, erläuterten die beiden Manager der Altstoff Recycling Austria AG (ARA), Werner Knausz und Christoph Scharff, am Mittwoch vor Journalisten in Wien. Sie sprachen von der größten Herausforderung seit Bestehen der ARA, die voriges Jahr ihr 25. Jubiläum feierte.

Recyclingquote ist auf 50 Prozent bis 2030 zu steigern

"Die derzeitige Recyclingquote von 25 Prozent ist bis 2025 auf 50 Prozent und bis 2030 auf 55 Prozent zu steigern", sagte Scharff. In allen anderen Recycling Teilbereichen wie Papier, Glas, Verpackungen und Eisenmetallen, hat Österreich schon jetzt bessere Werte als die EU bis 2025 fordert.Um die Vorgaben des EU-Kreislaufwirtschaftspakets und der EU-Einwegkunststoffrichtlinie im Plastikbereich zu heben, sind einige Maßnahmen notwendig.

So sollen die getrennte Sammlung ausgebaut, die Sammlung in Gewerbebetrieben gesteigert und technische Maßnahmen zum besseren Aussortieren des Restmülls umgesetzt werden, um "die Menschen durch Technik zu korrigieren". Notwendig werden auch recycling-freundlichere Kunststoffverpackungen. Damit die Menschen so weit wie möglich dabei bleiben, wird auch auf Bewusstseinsbildung gesetzt.