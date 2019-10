Neuer Rekord: 723,2 Kilo schwerer Kürbis auf Garten Tulln

Am Samstag konnte bei der Riesenkürbis-Staatsmeisterschaft auf Garten Tulln ein neuer Rekord erzielt werden. Der schwerste Kürbis wog 723,2 Kilogramm.

Bei der Riesenkürbis-Staatsmeisterschaft am Samstag auf der Garten Tulln hat es einen neuen österreichischen Rekord gegeben. Der schwerste Kürbis wog 723,2 Kilogramm. Friedrich Melka aus Riederberg (Bezirk Tulln) konnte damit den bisherigen Österreich-Rekord, den er selbst im Jahr 2017 aufgestellt hat, um 30,2 Kilogramm übertreffen, teilte "Natur im Garten" am Sonntag in einer Aussendung mit.