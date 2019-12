Neuer Rekord: 3,8 Mio. Euro bei Ö3-Weihnachtswunder 2019 gespendet

Die Wunschhits beim Ö3-Weihnachtswunder 2019 brachten 3,8 Millionen Euro für Familien in Not.

Das Ö3-Weihnachtswunder, das heuer in Villach über die Bühne ging, bringt mehr als 3,8 Millionen Euro für Familien in Not in Österreich.

120 Stunden nonstop sendeten Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll aus einem gläsernen Studio am Hans-Gasser-Platz in Villach. Gegen eine kleine - oder auch größere - Spende erfüllten die drei Ö3-Moderatoren fünf Tage und fünf Nächte lang Musikwünsche.

3,8 Millionen Euro gespendet: Rekord beim Ö3-Weihnachtswunder

Am 24. Dezember um Punkt 10.00 Uhr hat das Live-Programm aus der Ö3-Wunschhütte geendet und das Ö3-Weihnachtswunder 2019 wurde wahr: 3.812.488 Euro an Spenden für den Licht ins Dunkel Soforthilfefonds konnten in diesem Jahr gesammelt werden.

Gestartet haben die 120 Stunden in Villach mit dem Song "Wunder geschehen" von Nena, "Hallelujah" von "Pentatonix" war der meistgewünschte Song beim Ö3-Weihnachtswunder 2019 und der perfekte Abschluss für das Spendenfest. Nachdem das Spendenergebnis verkündet wurde, sendete Villach zudem als Abschluss einen besonderen Weihnachtsgruß ins Land: Der ganze Platz sang "Stille Nacht, Heilige Nacht".

Zahlreiche Sänger unterstützten Ö3-Weihnachtswunder in Villach

In den fünf Tagen waren unzählige Gäste live auf Sendung: Pizzera & Jaus, Wanda, Folkshilfe, Julian le Play und Andreas Gabalier haben für unglaubliche Live-Momente in und vor der Ö3-Wunschhütte am Hans-Gasser-Platz und via Hitradio Ö3 in ganz Österreich gesorgt.

Genauso Lemo, Avec, Thorsteinn Einarsson, Lisa Pac, Matakustix, Solarjet, Darius & Finlay, King & Potter, Hunger, Popwal und Möwe - sie alle haben das Ö3-Weihnachtswunder unterstützt und live performt.

Auch Politiker, Sportler und Promis in der Ö3-Wunschhütte zu Gast

Überhaupt war sehr viel los in der Ö3-Wunschhütte: der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, der Villacher Bürgermeister Günther Albel, die Mentalmagier Thommy Ten und Amélie van Tass, Vorstadtweib Ines Honsel, Skirennläuferin Katharina Truppe, Skispringer-Legende Thomas Morgenstern, Snowboard-Profi Anna Gasser, Eisschnellläuferin Vanessa Herzog, Beachvolleyball-Mastermind Hannes Jagerhofer, Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer, Infineon Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka und viele mehr waren dabei.

Außerdem wurde in der besinnlichsten Zeit des Jahres auch viel gelacht - dafür gesorgt haben unter anderem Lainer & Putscher und die Comedy Hirten. Und für eine ganz besondere Atmosphäre haben vor allem die vielen tausend Menschen gesorgt, die das Ö3-Studio am Hans-Gasser Platz in den 120 Stunden besucht haben.

Ö3-Wundertüte: Gespendete Handys brachten bisher 416.000 Euro

Ö3-Senderchef Georg Spatt verkündete zudem eine erste Zwischenbilanz der Ö3-Wundertüte 2019: 416.000 Euro für Familien in Not in Österreich sind bisher zusammengekommen.

Die gesamte Spendensumme (Ö3-Weihnachtswunder & Ö3-Wundertüte) beträgt somit 4.228.488 Euro.