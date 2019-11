Neuer Lernroboter "Bee-Bot" für Kindergärten und Schulen in Wien

Mit dem Roboter spielerisch lernen: Eine Kooperation des Wiener Bildungsservers mit den Büchereien der Stadt Wien bringt programmierbare Lernroboter in Wiener Kindergärten und Schulklassen.

Bee-Bot, ein kleiner, programmierbarer Lernroboter, hält Einzug in Schulklassen und Kindergärten. Dafür sorgt die neue Digibox "Bee-Bot - Mit dem Roboter spielerisch lernen”, die in einer Kooperation des Wiener Bildungsservers mit dem Bibliothekspädagogischen Zentrum der Büchereien der Stadt Wien entstand.

Pädagogisch sinnvolles Lern-Tool

"Digitale Bildung muss an allen Wiener Bildungseinrichtungen in angemessener Form erfolgen. Die neue Digibox bietet dazu nicht nur erste Einblicke in das Programmieren für Kinder, sondern auch viel Hilfestellung zum pädagogisch sinnvollen Einsatz”, zeigt sich Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky erfreut über die neue Erweiterung der Themenboxen.

Digibox "Bee-Bot": Einsatzbereit für Schule und Kindergarten

Die Digibox "Bee-Bot - Mit dem Roboter spielerisch lernen” wurde von Medienpädagoginnen des Wiener Bildungsservers so konzipiert, dass der Lernroboter und die enthaltenen Begleitmaterialien unmittelbar im Unterricht bzw. im Kindergarten eingesetzt werden können. Zwei beiliegende Booklets bieten den PädagogInnen umfangreiche didaktische und technische Informationen sowie Tipps und Praxisideen zum Einsatz des Bee-Bots im Unterricht bzw. im Kindergarten. Mithilfe zweier beiliegender Matten, eine davon mit den wichtigsten Wahrzeichen der Wiener Innenstadt, und vielen beiliegenden Bildkärtchen kann der Lernroboter direkt in der pädagogischen Arbeit mit Kindern eingesetzt werden. Ab sofort stehen insgesamt 25 Digiboxen zur Verfügung und können von Pädagoginnen und Pädagogen über das Bibliothekspädagogische Zentrum der Büchereien der Stadt Wien kostenlos ausgeliehen werden.

Programmieren lernen mit Bienen-Roboter

Mithilfe des in der Digibox enthaltenen Lernroboters Bee-Bot können einfach und spielerisch erste Programmiererfahrungen gemacht werden. "In unserer digitalisierten Gesellschaft ist das sogenannte ‘Computational Thinking’ neben dem Lesen, Schreiben und Rechnen eine wichtige, vierte Kernkompetenz”, ist der Vorstandsvorsitzende des Wiener Bildungsservers und Landtagsabgeordnete Marcus Gremel überzeugt. Der Bee-Bot wird über Pfeiltasten auf seinem Rücken programmiert und kann sich vorwärts und rückwärts bewegen und sich drehen. Auf diese Weise können bis zu 40 aufeinanderfolgende Befehle eingegeben werden. Durch das Eingeben schrittweiser Bewegungsabfolgen werden nicht nur erste Grundkonzepte des Programmierens vermittelt, sondern auch das räumliche und das analytische Denken sowie die Problemlösekompetenz geschult. Das Grundprinzip des Programmierens wird dabei in einfacher Form vom Abstrakten ins Konkrete übersetzt. Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Bee-Bots bietet er sich für viele verschiedene Aktivitäten in der Schule oder im Kindergarten an.