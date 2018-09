Neuer Fernbusterminal: Wiener sollen über Standort entscheiden

In Bezug auf einen neu geplanten Fernbusterminal in der Stadt sollen die Wiener laut Wiener Wirtschaftskammer ein Mitspracherecht beim Standort haben.

Vonseiten des Bürgermeisters Michael Ludwig (SPÖ), der sich kürzlich gegen den von der Kammer präferierten Standort am Verteilerkreis ausgesprochen hat, fehlen Sertic Alternativvorschläge.

“Ich mache mich mit dem Thema nicht beliebt”, erkannte Sertic. Obwohl neben Favoritens Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) mittlerweile auch Ludwig den Standort am Verteilerkreis ablehnt, plädiert Sertic nach wie vor dafür, den Busbahnhof dort zu errichten. “Der Standort am Verteilerkreis bleibt für mich noch immer Favorit”, sagte Sertic.

Wo der neue Fernbusterminal gebaut werden soll, sollte nicht nur der Bezirk, sondern alle Wiener entscheiden dürfen, befand Sertic. “Wir fordern eine Wien-weite Befragung, dann wird auch der Druck erhöht, dass gebaut werden muss”, sagte er. Er kritisierte, dass Ludwig keine Alternativen vorgeschlagen habe. “Das heißt, kein Fernbusterminal für Wien? Das geht gar nicht”, so Sertic. Der derzeitige Busbahnhof in Erdberg und die im Gespräch befindlichen Waldmanngründe beim Hauptbahnhof seien Standorte, “wo wir den Verkehr wieder in die Stadt holen”, kritisierte er. Außerdem gebe es dort nicht ausreichend Platz.