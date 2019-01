Neuer Energieanbieter bringt bis zu 843 Euro Ersparnis

Wer zu einem günstigeren Strom-und Gasanbieter wechselt, kann ordentlich Geld sparen. Im besten Fall 843 Euro pro Jahr. Die Einsparungen sind jedoch je nach Region unterschiedlich.

Durch den Wechsel des Strom-und Gasanbieters kann sich ein durchschnittlicher Haushalt in Österreich bis zu 843 Euro im Jahr sparen. Das geht aus dem am Donnerstag vom Energieministerium veröffentlichten Energiepreismonitor hervor, der auf Berechnungen und Erhebungen der E-Control basiert.

Demnach liegt das Sparpotenzial beim Wechsel vom regionalen Standardanbieter zum günstigsten Anbieter von Strom und Gas je nach Region zwischen 339 Euro in Tirol bis zu 843 Euro pro Jahr in Klagenfurt.

Für Strom geben Österreichs Haushalte durchschnittlich zwischen 600 Euro pro Jahr im Netzgebiet Vorarlberg und 801 Euro pro Jahr im Netzgebiet Kärnten aus. Das Einsparpotenzial beträgt je nach Region zwischen 110 Euro pro Jahr in Vorarlberg und 206 Euro pro Jahr in Oberösterreich inklusive Netzgebiet Linz. Die Zahlen wurden auf Basis eines durchschnittlichen Haushaltes berechnet, der jährlich 3.500 Kilowattstunden (kWh) Strom beim regionalen Standardanbieter bezieht.

Haushaltsverbrauch von 15.000 kWh

Für Erdgas geben die Haushalte durchschnittlich zwischen 884 Euro pro Jahr in Vorarlberg und 1202 Euro pro Jahr im Netzgebiet Klagenfurt aus. Das Einsparpotenzial bei einem Wechsel beträgt je nach Region zwischen 228 Euro in Tirol und 653 Euro pro Jahr in Klagenfurt. Für die Berechnung wurde ein durchschnittlicher Haushaltsverbrauch von 15.000 kWh angenommen.