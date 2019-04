Neuer Direktor für Österreichisches Staatsarchiv gesucht

Weil Wolfgang Maderthaner mit Ende Mai in Pension geht, ist das Österreichische Staatsarchiv nun auf der Suche nach einer neuen Leitung.

Maderthaner steht dem Staatsarchiv seit 2012 vor. Der renommierte Historiker und Anglist wurde am 19. Mai 1954 in Waidhofen an der Ybbs geboren. Studiert hat er in Wien und Sussex, der seine Dissertation im Fach Wirtschafts- und Sozialgeschichte geschrieben hat. Vor der Ernennung zum Staatsarchivgeneralsdirektor war Maderthaner im Wiener Stadt- und Landesarchiv tätig.