Neuer Chef im Hotel Sacher: Andreas Keese übernimmt Direktion

Langzeit-Direktor Reiner Heilmann gibt sein Amt weiter: Künftig übernimmt Andreas Keese die Direktion des Hotel Sacher in Wien.

Das Sacher in Wien hat einen neuen Chef: Andreas Keese übernimmt die Direktion der Traditionsunterkunft an der Ringstraße. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mit.