Neue Woche startet mit ergiebigem Regen

Am Sonntag zieht langsam eine Kaltfront in Österreich auf. Die neue Woche startet dann mit Regen.

Das zuletzt wetterbestimmende Hoch CLAWS verlässt uns am Sonntag, die aufziehende Kaltfront von Tief ELLEN sorgt für einen gewittrigen Wochenausklang. Die neue Woche bringt unter Tiefdruckeinfluss zum Teil große Regenmengen, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter sind in den Nordalpen möglich. Das regnerische und unterkühlte Sommerwetter ist ab Mittwoch wieder Geschichte, die zweite Wochenhälfte präsentiert sich nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale nämlich überwiegend sonnig und zunehmend warm.

Sonntag wird gewittrig

Am Sonntag sind von Vorarlberg bis Oberösterreich und Oberkärnten bereits aus der Nacht heraus Schauer und Gewitter möglich, bis Mittag breiten sie sich auf das gesamte Berg- und Hügelland aus. „Am Nachmittag muss man schließlich in weiten Teilen Österreichs mit Schauern und Gewittern rechnen, einige davon können kräftig ausfallen und lokal bereits große Regenmengen in kurzer Zeit bringen“, prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. „Trocken bleibt es bis zum Abend noch vom Weinviertel bis in die südliche Steiermark, doch im Laufe des Abends, spätestens jedoch in der Nacht auf Montag wird es mit einer Kaltfront auch hier gewittrig.“

Woche startet verregnet

Die neue Woche startet aus heutiger Sicht verbreitet mit Regen. Dieser fällt lokal kräftig aus und ist vor allem im Westen und Süden auch gewittrig durchsetzt. „Tagsüber zieht voraussichtlich der erste Schwall Regen nach Nordosten ab, es bleibt aber landesweit wechselhaft mit teils kräftigen Schauern“, so der Meteorologe. „Im Laufe des Nachmittags und Abends intensiviert sich dann der Regen von Italien her neuerlich und erfasst den Großteil des Landes.“

Am Dienstag regnet es zunächst noch entlang der gesamten Alpennordseite sowie im Norden und Osten länger anhaltend und in der Früh auch noch kräftig. Im Laufe des Vormittag geht der Regen mehr und mehr in Schauer über, es gibt dann also auch schon längere trockene Phasen. Zum Abend hin trocknet es meist wieder ab, letzte Schauer in den Nordstaulagen fallen in den Abendstunden in sich zusammen. Von einzelnen Schauern abgesehen trocken verläuft der Dienstag schon in den leicht föhnigen Regionen von Osttirol bis ins Burgenland.

Punktuell 100 Liter Regen in den Nordalpen

In Summe zeichnen sich am Montag und Dienstag im Großteil Österreichs Regenmengen von zumindest 30 bis 50 l/m2 an. Etwas weniger Regen dürfte im äußersten Osten und Südosten sowie von der Silvretta bis zu den Zillertaler Alpen fallen. Beachtliche Regenmengen von 50 bis 80 l/m2 kündigen sich dagegen an der Alpennordseite vom Bregenzerwald bis zum Mostviertel ab, lokal sind in den Staulagen (z.B. Salzkammergut) auch bis zu 100 l/m2 möglich! Diese Mengen können zumindest lokal für Behinderungen durch Überflutungen oder Muren sorgen - insbesondere dort, wo es am Sonntag durch Gewitter womöglich schon kräftiger geregnet hat.

Auf Regen folgt Hoch