Neue Woche mit sommerlich warmen Temperaturen

In der kommenden Woche meldet sich in Österreich das Sommerwetter nur teilweise zurück. Laut ZAMG wird es zwar warm, aber kaum heiß, außerdem bleibt es leicht unbeständig.

Am Montag dominiert zwar zunächst oft der Sonnenschein, nur im Süden sowie teilweise inneralpin sind Restwolken vorhanden. Ab Mittag bilden sich Quellwolken, nachfolgend sind vor allem entlang und südlich des Alpenhauptkammes ein paar Regenschauer sowie lokale Gewitter zu erwarten.

Der Wind kommt schwach bis mäßig meist aus Nordost bis Süd, im Osten anfangs auch aus Nordwest bis Nord. Am Morgen umspannen die Temperaturen sieben bis 17 Grad, am Nachmittag 22 bis 28 Grad.

Gewitter ab Dienstagnachmittag möglich

Am Dienstag sind bis zum frühen Nachmittag im Norden und Nordosten noch Wolkenfelder und einzelne Regenschauer vorhanden. Sonst scheint zunächst oft die Sonne. Am Nachmittag entwickeln sich Haufenwolken und vor allem im Bergland vom Arlberg bis zum Schneeberg ein paar Gewitter und Regenschauer.

Auch Mittwoch verläuft warm, aber unbeständig

Am Mittwoch verläuft der Vormittag noch durchwegs sonnig. Ab Mittag werden die Quellwolken aber immer häufiger und die Schauerneigung steigt am Nachmittag deutlich an, besonders im Bergland sowie im Süden und Südosten ist auch mit Gewittern zu rechnen.