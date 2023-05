Neue Woche bringt bis zu 24 Grad, bleibt aber wechselhaft

Die kommende Woche wird wärmer als zuletzt verlaufen, bis zu 24 Grad sind laut Geosphere-Prognose möglich. Einen Regenschirm sollte man aber trotzdem immer dabei haben, denn es bleibt wechselhaft.

Auch in der kommenden Woche setzt sich das wechselhafte Wetter weiter fort, wie die Meteorologen von Geosphere Austria am Sonntag prognostizierten. Aber es wird noch wärmer als zuletzt. Auch wenn die Frühtemperaturen noch im einstelligen Bereich sind, sind tagsüber bereits über 20 Grad möglich.

Am 1. Mai überwiegend sonniges Wetter in Österreich

Der Wind weht in der Obersteiermark und in Ober- und Niederösterreich lebhaft aus Ost bis Südost, sonst bleibt er schwach bis mäßig. Die Frühtemperaturen erreichen null bis neun Grad, die Tageshöchsttemperaturen 13 bis 22 Grad.

Dienstag wird laut Wetter-Prognose regnerisch verlaufen

Am Dienstag überwiegen die Wolken, oft bleibt es auch ganztags bedeckt. Dazu regnet es verbreitet, am meisten anfangs noch im Westen, später im Süden und ab dem Nachmittag im Osten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen, im Bergland kommt teils lebhafter Nordwind auf.

Wechselhaftes Wetter setzt sich auch am Mittwoch fort

Am Donnerstag und Freitag steigen die Temperaturen auf bis zu 24 Grad

Am Donnerstag scheint in weiten Landesteilen meist die Sonne. Lediglich nach Osten zu gibt es noch einige stärkere Wolkenfelder, zeitweise scheint aber auch hier die Sonne. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Ost. Frühtemperaturen steigen auf ein bis neun Grad, die Tageshöchsttemperaturen auf 16 bis 24 Grad, am wärmsten ist es im äußersten Westen.

Am Freitag ziehen von Westen her Wolken auf und sie bringen Regenschauer, noch länger sonnig und trocken bis in den Nachmittag hinein ist es im Osten und Süden. Dann steigt auch hier die Schauerneigung an. Der Wind weht meist nur schwach. Die Frühtemperaturen erreichen fünf bis elf Grad, die Tageshöchsttemperaturen 18 bis 24 Grad.