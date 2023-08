Neue Webseite klärt Fragen zum sicheren Schulweg

Eine neue interaktive Webseite bietet Eltern und Lehrkräften ab sofort Antworten auf alle offenen Fragen rund um den sicheren Schulweg.

AUVA launcht neue Plattform für sicheren Schulweg

Zudem gebe es die Möglichkeit, über einen Chat in Kontakt mit Expertinnen und Experten zu treten, um Anliegen für alle sichtbar beantwortet zu bekommen, hieß es in einer Aussendung.

Webseite für sicheres Verhalten am Schulweg

"Die Plattform bietet anschaulich einen Überblick über die Entwicklung der verkehrsrelevanten Fähigkeiten und deren Bedeutung für sicheres Verhalten am Schulweg für Volksschülerinnen und Volksschüler. Sie geht auf die verschiedenen möglichen Verkehrsmittel am Schulweg ein und was aus Verkehrssicherheitssicherheitsperspektive jeweils zu berücksichtigen ist", wurde Joachim Rauch, zuständig für Präventionsprogramme an Bildungseinrichtungen bei der AUVA zitiert.