Neue Videopassagen bei Ibiza-Video: Höbart sieht Fake News entlarvt

Nachdem neue Passagen aus dem Ibiza-Video veröffentlicht wurden, sieht Team HC Strache-Generalsekretär Christian Höbart den früheren FPÖ-Chef entlastet und die Fake News entlarvt.

Diese Menschen seien keine Journalisten, sondern hätten vielmehr jeden Ehrenkodex bzw. jedes journalistische Ethos mit Füßen getreten und diffamierende Schmutzkübelpolitik in ihren Redaktionsstuben betrieben. Denn Gewissenhaftigkeit und Korrektheit in Recherche samt Wiedergabe von Fakten in Form eines informativen, aber auch objektiven Gesamtbildes seien die oberste Verpflichtung von Journalisten, hielt Höbart heute fest.