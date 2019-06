Neue TV-Show: Heidi Klum und Conchita suchen die "Queen of Drags"

Kein Topmodel, dafür die "Queen of Drags" wird Heidi Klum demnächst gemeinsam mit Bill Kaulitz und Conchita Wurst im Rahmen einer neuen Show auf ProSieben suchen.

So sollen Klum, Bill Kaulitz und der als Kunstfigur Conchita Wurst bekannt gewordene Künstler Thomas Neuwirth in der neuen Show "Queen of Drags" die Queen of Drags küren, teilte ProSieben am Mittwoch mit.