Neue strengere Regeln für E-Roller: Verwendung am Gehsteig verboten

Bald soll es neue Regeln für die Benützung von E-Roller geben. Zukünftig wird die Verwendung auf Gehsteigen verboten und Unter-Zwölfjährige dürfen nur mehr in Begleitung unterwegs sein.

In vielen Städten und vor allem in Wien sind sie nicht mehr wegzudenken: elektrobetriebene Roller, egal ob geliehen oder der eigene, egal ob gerade in Fahrt, geparkt, oder doch manchmal auch sperrmüllartig den Gehsteig blockierend. Die Bundesregierung hat nun jedenfalls neue Regeln für die Benützung dieser Fahrzeuge im Plan und macht E-Roller praktisch zu Fahrrädern.