Neue Shops von Niemetz eröffnen in Wien und NÖ

Naschkatzen aufgepasst: Niemetz wird im Juli zwei weitere Standorte in Wien sowie einen Shop in St. Pölten eröffnen. Tolle Angebote warten.

Das Wiener Traditionsunternehmen Niemetz bekommt Zuwachs an drei weiteren Standorten: Neben neuen Stores im EKZ Simmering und dem Einkaufszentrum Galleria in Wien, bekommen die schokoladigen Schmankerl ein weiteres Zuhause im St. Pöltner Traisenpark in Niederösterreich.

Niemetz eröffnet drei neue Eigen-Shops in Wien und NÖ

In den neuen Niemetz Shops findet sich eine riesige Auswahl an unverwechselbaren Köstlichkeiten, die teilweise exklusiv nur in den Niemetz Eigen-Shops erhältlich sind.

Neben den frischen Niemetz Schwedenbomben mit der knackigen Glasur und dem einzigartigen luftigen Schaum, finden die Konditor-Schokoriegel Swedy und Manja, gefüllt mit feinster Haselnuss- oder Erdnuss-Creme, die zu den beliebtesten österreichischen Schokoriegeln Österreichs zählen, in den Regalen Platz. Auch der neueste Zuwachs der Niemetz Familie, das Schwedenbomben Eis, ist in den Eigen-Shops prominent vertreten. Zusätzlich finden sich die edlen Heidi Schokolade-Spezialitäten und Premium Pralinen aus der Schwermer Confiserie Produktfamilie in einer großen Auswahl im Regal.

Tolle Eröffnungsangebote warten auf alle Naschkatzen

Schokoladeliebhaber profitieren von tollen Eröffnungsangeboten, u.a. von einer "Minus 10% auf alles-Aktion" - und das bis Ende August.

An den Eröffnungstagen ist außerdem das Niemetz Schwedenbomben Eisfahrrad mit Schwedenbomben Konditor Eis zu Gast.

Niemetz Store im EKZ Simmering

Eröffnung am 08. Juli 2019

Simmeringer Hauptstraße 96A, 1110 Wien

Niemetz Store im Traisenpark

Eröffnung am 20. Juli 2019

Dr. Adolf Schärf-Straße 5-9, 3107 St. Pölten

Niemetz Store im Einkaufszentrum Galleria

Eröffnung am 23. Juli 2019

Landstraßer Hauptstraße 99-101, 1030 Wien