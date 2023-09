Neue Revolution in Sachen sichere Bluttransfusionen

Eine neue Revolution bahnt sich in der Transfusionsmedizin an. Mittels Gensequenziermaschinen könnte zukünftig die Bestimmung der Blutgruppe automatisiert übernommen werden.

Gensequenzierung revolutioniert sichere Bluttransfusionen

Es gibt deutlich mehr Blutgruppen als diejenigen, die man aus dem normalen Blutspenderausweis (A, B, AB, 0) kennt. "Die International Society of Blood Transfusion unterscheidet mittlerweile 45 verschiedene Blutgruppen. Berücksichtigt man die verschiedenen Varianten der einzelnen Blutgruppen-Gene, ergeben sich sogar 360 verschiedene Blutgruppen", schrieb die deutsche Fachgesellschaft der Transfusionsmediziner. Für viele Patienten sind diese oft minimalen Unterschiede nicht relevant. Es gibt aber auch Problemfälle.

Falsche Blutgruppe führt zur Bildung von Antikörpern

Verfahren bringe für Menschen mit häufigen Bluttransfusionen Fortschritte

Insbesondere bei Menschen, die häufig eine Bluttransfusion benötigen, bringe das neue Verfahren Fortschritte. Dies ist zum Beispiel bei Personen der Fall, die an einer Sichelzellanämie leiden. Bei dieser Erkrankung zerfallen die roten Blutkörperchen der Erkrankten vorzeitig, es kommt zu einer Anämie (Blutarmut), sodass sie häufig auf Bluttransfusionen angewiesen sind.

Sichelzellanämie-Patienten seien höherem Risiko ausgesetzt

30 Prozent der Sichelzellanämie-Fälle entwickeln Alloimmunisierung

Etwa 30 Prozent aller Menschen, die von einer Sichelzellanämie betroffen sind, entwickeln im Verlauf ihres Lebens eine Alloimmunisierung. "Die Blutbanken stellt dies immer wieder vor Probleme", wurde der Ulmer Experte in einer DGTI-Aussendung zitiert. Eine Erleichterung verspricht sich der Transfusionsmediziner von der Gensequenzierung. Sie liefert detaillierte Informationen über die Antigene, die für eine allfällige Immunreaktion verantwortlich sind. Die Kosten für die Untersuchung sind in den vergangenen Jahren stark gesunken. Mit dem "Next-Generation Sequencing" ist es möglich, alle Gene gleichzeitig zu analysieren. "Durch die Genotypisierung sparen wir viele zeitaufwändige serologische (Einzel-)Tests (Antikörper-basierte Bluttests; Anm.), die Mehrkosten werden sich in Grenzen halten", sagte Weinstock.