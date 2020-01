Neue Regierung tritt erstmals vor den Nationalrat

Die neue Regierung tritt heute erstmals vor den Nationalrat. Unter anderem wird aber auch das Bundesministeriengesetz beschlossen, das die Agenden der jeweiligen Ressorts regelt.

Die Regierung präsentiert sich am Freitag dem Nationalrat. Zu Wort kommen unter anderen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Die Opposition erhält in einer anschließenden Debatte ausführlich Gelegenheit, ihre Meinung zum Regierungsprogramm kundzutun.

Zwei Beschlüsse stehen im Nationalrat an

Ferner stehen zwei Beschlüsse an. Mit dem Bundesministeriengesetz werden die Agenden an die jeweiligen Ressorts verteilt und mit dem Budgetprovisorium wird der Haushalt 2019 für das heurige Jahr fortgeschrieben, bis der Nationalrat ein neues Budget beschließt, was nicht vor April sein wird.