Neue Regelung für Gottesdienste: Doppelt so viele Besucher möglich

Die Regeln für Gottesdienste ab Mitte Mai wurden etwas gelockert. Pro Teilnehmer sind statt 20 doch "nur" 10 Quadratmeter zur rechnen.

Regelung gilt auch für touristische Betriebe und Sehenswürdigkeiten

Die nun in einer Mitteilung des Bundeskanzleramts an die Parlamentsklubs angekündigte niedrigere Obergrenze würde also doppelt so viele Gottesdienstteilnehmer erlauben. In der Basilika Mariazell wären es beispielsweise 160 statt 80 Personen, im Wiener Stephansdom 300 statt 150. Die nun geplante 10-Quadratmeter-Regel gilt künftig auch für Kaufhäuser und für touristische Betriebe sowie Sehenswürdigkeiten.