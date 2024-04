Neue Railjets der ÖBB absolvierten Premierenfahrt

Die neuen ÖBB-Railjets sind am Freitag bei einer "Premierenfahrt" durch Tirol mit Spitzenvertretern von Land und Bund eingeweiht worden.

Über 6 Milliarden Euro für neue ÖBB-Züge ausgegeben

Insgesamt hätten die ÖBB in den vergangenen Jahren eine "Rekordsumme" von 6,1 Mrd. Euro in neue Züge investiert, rechnete Matthä vor, nachdem der Zug unter Musikbegleitung am Bahnhof eingefahren war. Von diesen würden nun die ersten acht bis Herbst im Einsatz sein. Ein Plus an Passagieren sei Anlass für die Investitionen gewesen. Auch Kogler hob die Förderungen für Öffi-Verkehr in Verbindung mit Klimaschutz hervor. "Nicht noch eine sechsspurige Autobahn", stattdessen "Milliarden umschichten" sei die Devise. Indes bleibe der Individualverkehr wichtig, räumte Kogler ein - hier gebe es etwa hohe Förderungen für E-Mobilität.