Neue Präsentation der Minaralien NHM Wien

Das Naturhistorische Museum Wien präsentiert in neu gestalteten Wandvitrinen seine Mineralien-Funde aus allen Bundesländern auf neue Weise.

Mit komplett neu gestalteten historischen Wandvitrinen, zwei neuen Multimedia-Stationen und teils überarbeiteten Pultvitrinen wartet der mineralogische Bereich des Naturhistorischen Museum (NHM) Wien auf. Die Wandvitrinen in den Sälen zwei und drei des Hauses präsentieren herausragende Mineralien-Funde aus allen Bundesländern auf neue Weise. Die Aufstellung nach dem Länderschlüssel habe sich bewährt - "die Leute lieben es", so NHM-Expertin Vera Hammer am Dienstag.