Neue "Power-2-Heat-Anlage" für Müllverbrennungsanlage Spittelau

Die Müllverbrennungsanlage Spittelau bekommt einen Mega-E-Heizer. Die sogenannte "Power-2-Heat-Anlage" wandelt überschüssigen Strom in Wärme um.

E-Heizer statt Öltanks in der Spittelau

Um Platz für die neue Anlage in der Spittelau zu schaffen, werden die seit Jahrzehnten leer stehenden Öltanks aktuell abgetragen. "Unsere Devise in der Klimamusterstadt Wien lautet seit langem 'raus aus dem Öl - hinein in die Erneuerbaren' und dazu setzen wir konsequent eine Vielzahl von ganz konkreten Projekten um", so Umweltstadträtin Ulli Sima.