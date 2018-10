Neue Noten, "Sitzenbleiben" in der Volksschule: Das ändert sich im Schuljahr 2019/20

Für den Vorsitzenden der Pflichtschullehrer-Gewerkschaft, Paul Kimberger, geht das von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Montag vorgelegte “Pädagogik-Paket” grundsätzlich in die richtige Richtung. Für eine endgültige Bewertung fehle im allerdings noch der Gesetzesentwurf, so Kimberger zur APA. “Meist liegt der Teufel im Detail.”Mit der Abschaffung der siebenteiligen Notenskala an der NMS werde ein langjähriges Anliegen der Lehrer erfüllt, so Kimberger. “Wir haben immer gesagt, dass es ein Problem ist, wenn man in einem einzigen Schultyp eine andere Benotungsform einführt.” Auch die Möglichkeit zur schulautonomen Führung von Leistungsgruppen entspreche einem Wunsch der Pädagogen – diese würden zwar nicht jenen der “alten” Hauptschule entsprechen, böten aber die Möglichkeit zum Arbeiten mit verschiedenen Leistungsniveaus.

SPÖ gegen “Notendruck” und “Rückkehr in Nachkriegszeit”

Kritik am “Pädagogik-Paket” von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) übt die Opposition. SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid sprach sich gegen eine “Rückkehr in die Nachkriegszeit” und “Notendruck auf die Jüngsten” aus. Auch die NEOS orten ein Zurück in die “50er-Jahre”, die Liste Pilz sprach ähnlich vom “Rückschritt als neuem Fortschritt”.