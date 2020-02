Neue Muster-Mietverträge schützen vor Fallen

Die MieterHilfe Wien hat ihr Mietvertrags-Service aktualisiert und deutlich erweitert: Zusätzlich zu den bestehenden Angeboten stehen ab sofort 12 Muster-Mietverträge zum kostenlosen Download bereit.

NEU: Muster-"Miet-fair-träge" für Studierende

Aber auch Wohnungseigentümer finden Verträge, die 1:1 verwendet werden können. Das Beste: Die Verträge sind kompakt und leicht verständlich gestaltet, zudem führt ein eigenes Erklärungsblatt tiefer in die Thematik ein. Und: Mieter können sich darauf verlassen, beim Unterzeichnen nicht einen "Haken" zu übersehen.

Worauf Mieter in Wien achten müssen

Herkömmliche Verträge enthalten in den meisten Fällen Klauseln, die die Mieter stark benachteiligen. So wird gern auf Abschläge für befristete Verträge "vergessen" oder es werden in unzulässiger Weise eine Ausmalpflicht beim Auszug sowie die Erhaltung bzw. Reparatur der Therme festgehalten. Auch Kündigungsmöglichkeiten und Fristen werden häufig zum Nachteil für die Mieter gestaltet.