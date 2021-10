Neue-Musik-Festival Wien Modern startet am Samstag

Am Samstag startete das Neue-Musik-Festival Wien Modern in seine 34. Ausgabe. Das Radio-Symphonie-Orchester Wien spielte zum Auftakt unter Chefdirigentin Marin Alsop im Wiener kOnzerthaus.

Das Neue-Musik-Festival Wien Modern startet heute, Samstag, in seine 34. Ausgabe. Zum Auftakt steht das RSO Wien unter Chefdirigentin Marin Alsop auf der Bühne des Wiener Konzerthauses und widmet sich Werken von Djordjevic, Wally, Ofenbauer und Sodomka, wobei Selina Ott als Solistin zu erleben ist und Andrea Sodomka für die Visuals verantwortlich zeichnet. Bis zum 30. November stehen dann insgesamt 120 Veranstaltungen an 38 Spielorten an.

Als Motto haben der künstlerische Leiter Bernhard Günther und sein Team heuer "Mach doch einfach was du willst" gewählt. Neben dem Konzerthaus als Hauptspielstätte will man dabei die ganze Stadt erobern und hat Locations in elf Bezirken für sich gewonnen - vom Cafe Korb bis zum Musikverein, von den neuen SOHO Studios bis zum Studio Molière. Ein eigenes Subfestival kuratiert unterdessen Georg Baselitz, zu dem neben einem Schwerpunkt auf Quartette auch Uraufführungen von Olga Neuwirth und Elisabeth Harnik auf Texte des Meisters gehören. Ein weiterer Höhepunkt ist die neue Oper "Poppea" von Michael Hersch und Stephanie Fleischmann, die sich ab 5. November im Odeon in der Regie von Markus Bothe der römischen Kaisermutter widmen wird.