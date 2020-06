Neue Maßnahmen sollen Rückfallquote von Häftlingen reduzieren

Eine Arbeitsgruppe sammelt für das geplante Strafvollzugspaket Vorschläge, wie die hohe Rückfallquote bei Häftlingen reduziert werden kann.

Über 50 Prozent der Menschen, die in Österreich in Haft waren, werden rückfällig. Um diese Rückfallquote zu reduzieren, traf am gestrigen Mittwoch auf Initiative von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) eine Expertengruppe zusammen.