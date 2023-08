Neue Maßnahmen für mehr Sicherheit am Wiener Flughafen

Am Flughafen Wien-Schwechat sollen neue Maßnahmen für mehr Sicherheit sorgen.

„Die Sicherheit aller Menschen am Flughafen hat oberste Priorität, deshalb wird das Personal aufgestockt und die technische Ausstattung umfangreich modernisiert“, sagte Innenminister Gerhard Karner im Rahmen der Präsentation neuer Sicherheitsmaßnahmen am 02.08.2023 in Schwechat. „Ich danke dem Flughafen Wien für die enge und seit Jahrzehnten bewährte Kooperation.“

Fokus auf Schutz der Infrastruktur, Kriminaldienst und Grenzkontrollen

Die Polizistinnen und Polizisten haben drei wesentliche Tätigkeitsfelder am Flughafen Wien-Schwechat, sagte der Innenminister. Erstens, der Schutz der Infrastruktur: Der Flughafen hat ein tägliches Passagieraufkommen von oft mehr als 100.000 Passagieren und damit einen hohen Sicherheitsbedarf. Unterschiedliche internationale Bedrohungslagen haben in den vergangenen Jahren immer größere Anforderungen an die Polizistinnen und Polizisten gestellt.

Diese Herausforderungen für die Exekutivbediensteten reichen von der Innen- und Außensicherung des gesamten Flughafenareals über die Überprüfung von herrenlosen Gepäckstücken bis hin zur Abwicklung von Staatsbesuchen. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und durch Versammlungen von Klima-Aktionisten hätten sich diese Herausforderungen noch weiter erhöht, so Innenminister Karner.

(c) BMI Jürgen Makowecz ©BMI Jürgen Makowecz

Kriminaldienst als wichtiges Tätigkeitsfeld der Polizisten

Zweites wichtiges Tätigkeitsfeld ist der Kriminaldienst: Der Flughafen als Drehscheibe für internationale Reisetätigkeiten bringt auch verschiedene Formen der Kriminalität mit sich. Besonderer Fokus liegt auf dem Vorgehen gegen Suchtgifthandel, aber auch gegen die Schleppermafia. In den vergangenen Jahren wurden umfangreiche Maßnahmen im Kampf gegen die Schleppermafia gesetzt, wo der Flughafen eine zentrale Rolle einnimmt.

Grenzkontrollen sind die dritte zentrale Aufgabe der Exekutive: Der Flughafen Wien-Schwechat ist die größte Grenzkontrollstelle in Österreich, dies stellt bei dem hohen Passagieraufkommen eine große Herausforderung dar. Jede Kontrolle muss mit Hinblick auf die Luftfahrzeugsicherheit, die Flughafensicherheit sowie zur Verhinderung von illegalen Einreisen und der Verwendung gefälschter Dokumente durchgeführt werden.

Sicherheitsmaßnahmen am Wienr Flughafen werden laufend weiterentwickelt

Es werden laufend Maßnahmen gesetzt ,um die Sicherheit am Flughafen weiter zu erhöhen, betonte der Innenminister. Zur Intensivierung der Grenzkontrollen wird an der Einführung eines automatisierten und europaweiten Erfassungssystems für Drittstaatsangehörige gearbeitet. Dadurch soll die zulässige Aufenthaltsdauer im Schengenraum festgestellt werden, womit Visumsmissbrauch bekämpft und eine Vernetzung mit kriminalpolizeilichen Fahndungssystemen sichergestellt werden kann.

Anzahl der Kontrollkojen wurde erhöht

Die Anzahl der Grenzkontrollkojen soll von 40 auf 100 Kojen aufgestockt werden, gebaut werden diese in gemeinsamer Absprache zwischen Polizei und Flughafen. Außerdem werden zehn weitere E-Gates angeschafft. Das Personal der Landespolizeidirektion Niederösterreich wurde seit dem 1. Dezember 2020 von rund 540 auf rund 660 Bedienstete erhöht, was einer Steigerung von über 20 Prozent entspricht. Am 1. August 2023 startete zudem ein erneuter Lehrgang mit Grenzpolizeiassistentinnen und -assistenten, die die Polizeibediensteten vor Ort unterstützen. Die Ausbildung findet vollständig vor Ort am Flughafen statt. Gemeinsam mit dem EKO Cobra findet ein zielgruppenorientiertes Einsatztraining für die Kolleginnen und Kollegen des Sicherheitsdienstes Flughafen Wien-Schwechat statt. Das laufende Pilotprojekt soll mit Ende des Jahres in den Regelbetrieb überführt werden. Zusätzlich zum regulären Einsatztraining erhalten die Kolleginnen und Kollegen 40 weitere Ausbildungsstunden.