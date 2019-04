Neue Kurzparkzone vor der Abflugrampe am Flughafen Wien-Schwechat

Vor der Abflugrampe am Flughafen Wien-Schwechat gilt ein neues Vorfahrtsystem. Der Bereich wurde zu einer großen Kurzparkzone umfunktioniert, nur die ersten zehn Minuten sind kostenlos. Danach muss für das Parken gezahlt werden.

In Spitzenzeiten komme es immer wieder zu Staus, das missbräuchliche Abstellen von Autos sei ein “Megaproblem”, hieß es in einer Aussendung der Flughafen Wien AG Anfang April. Vor allem Taxis, Mietwagen und über 1.000 Uber-Fahrer blockieren täglich unerlaubt die Abstellflächen, so die Flughafen Wien AG. Trotz 15.000 Strafmandaten im vergangenen Jahr habe sich die Lage weiter verschlimmert.